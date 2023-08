Alpsommer im Verwall: „Es ist wie in Kanada, nur schöner“

Martina und Raimund Tschofen verbringen gemeinsam den 97. Alpsommer auf der Alpe Verbella.

Gaschurn Romantischer geht es wohl nicht mehrt: Die Verbella Alpe, was auf Rätoromanisch „schönes Tal“ bedeutet, liegt auf 1938 Metern Seehöhe, auf halbem Weg zwischen Zeinisjoch und Heilbronner Hütte, immer mit Blick auf die Silvretta. Der Verbellabach plätschert leise vor sich hin, bimmelnde Kuhglocken vermitteln Ruhe und Geborgenheit, die Almhütte schmiegt sich an den Hang der Versalspitze und der Verwallhimmel zeigt sich von seiner schönsten Seite.

In diesem Sommer begann auch Martina auf der Alpe Verbella zu arbeiten und seither sind sie ein Team. “Zuerst wollte sie nicht hier rauf“, verrät Raimund. „Wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder ins Tal zurück“, hat er ihr hoch und heilig versprochen. Es kam anders: „Es war immer schön, vor allem, als Sohn Mario schon mit drei Monaten dabei sein durfte. Melanie, Nadja und Lucas folgten. Wir waren eine glückliche Alpfamilie“, erinnert sich Martina noch heute. In der Küche ist es urig gemütlich, es wird gekocht, gegessen und gebacken (Apfelstrudel). Der braven Hündin Kira entgeht nichts. Enkel Niklas hat gerade seinen Mittagsschlaf beendet. „Es ist ein Paradies hier oben, wir erleben auch die schönsten und dunkelsten Nächte. Wir sehen ein Firmament aus Sternen, hier gibt es keine Lichtverschmutzung“, erzählen Gäste aus Deutschland. „Ja, das stimmt“, ergänzt Raimund, „Unser nächster Nachbar ist die Saarbrücker Hütte, sonst sehen wir nachts außer Sternen kein Licht“. Es ist wie in Kanada, nur schöner“, weiß Raimund aus Erzählungen.