Alpla HC Hard zittert sich in Graz zum ersten Saisonsieg

23:24 Auftaktsieg der Roten Teufel auswärts gegen Graz

Die Roten Teufel des ALPLA HC Hard setzen sich am Samstag, den 2. September 2023 in einer ausgeglichenen und bis zum Schluss spannenden Partie am Ende gegen Gastgeber HSG Holding Graz durch und entscheiden das erste HLA MEISTERLIGA Spiel der neuen Saison mit 23:24 (13:12) für sich und schreiben damit die ersten zwei Punkte auf dem eigenen Konto gut.

Im HLA MEISTERLIGA Auftaktspiel auswärts gegen HSG Holding Graz erwischen die Roten Teufel einen guten Start und können durch Luca Raschle und Karolis Antanavicius vorlegen (0:2, 3. Minute). In der 5. Spielminute gelingt den Gastgebern durch Thomas Scherr der erste Tordurchbruch. Nemanja Belos zieht nach und der Neo-Grazer und ehemalige Hard-Akteur Srdjan Predragovic bringt die Hausherren zum ersten Mal in Führung (3:2, 8. Minute).

Dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, zeigt der mehrmalige Führungswechsel in Hälfte eins. Keinem der beiden Mannschaften gelingt es, sich in den ersten zwanzig Minuten abzusetzen.

Auf die Zwei-Tore-Führung der Harder Jungs (8:10, 20. Minute) – erstmals seit dem 0:2 in der 3. Minute – antworten die Grazer mit einem erfolgreichen 4:0-Lauf durch die Torschützen Srdjan Predragovic, Nemanja Belos (2x) und Jovo Budovic (12:10, 24. Minute).

Für Hards Cheftrainer Hannes Jón Jónsson der Moment, seine Team-Timeout Karte auf den Tisch zu legen und seine Männer zusammenzutrommeln. Es sind Nikola Stevanovic und Nico Schnabl, die mit ihren nächsten erfolgreichen Abschlüssen den Vorsprung der Grazer in der letzten Spielminute in Halbzeit eins egalisieren (12:12, 29. Minute), was nun den Grazer Cheftrainer Rene Kramer seine Timeout-Karte zücken lässt. Das letzte Tor in den ersten dreißig Minuten gehört Lukas Schweighofer – der Ex-Harder netzt zum 13:12 Pausenstand ein.

Bester Werfer auf Seiten der Roten Teufel in Spielhälfte eins ist Ante Tokic mit fünf Toren – zwei Siebenmeter und drei Feldtore.

Eröffnet wird die zweite Hälfte durch den zweiten Treffer von Kreisläufer Dejan Babic an diesem Abend – 13:13 Ausgleich. Noch einmal können die Grazer vorlegen (15:14, 33. Minute), ehe die Roten Teufel zum Dreifachschlag ausholen und im Raiffeisen Sportpark wieder an den Hausherren vorbeiziehen – Lennio Sgonc und Ante Tokic, mit einem Feldtor und per Siebenmeter, sind die Torschützen (15:17, 39. Minute).

Als die Gäste aus Hard die Steirer zum ersten Mal mit drei Toren auf Abstand halten, reagiert HSG Holding Graz Coach Rene Kramer mit einer weiteren Auszeit – Team-Timeout der Grazer (16:19, 44. Minute). Aber auch in Hälfte zwei bleibt es weiter spannend und abschütteln lassen wollen sich die Grazer nicht. Belos & Co holen den Drei-Tore-Rückstand auf, wodurch sich das Duell mit Anbruch des letzten Drittels dieser Auftaktpartie wieder völlig offen gestaltet (20:20).

Neuzugang Jovo Budovic fühlt sich im Tor der Grazer bereits sichtlich wohl und überzeugt mit Paraden.

Aber auch sein Pendant auf der gegenüberliegenden Seite, Constantin Möstl, mauert seinen Kasten immer wieder zu.

Nach einem weiteren Team-Timeout der Gäste ist der Motor der Vorarlberger schneller im nächsten Gang und so legen Ivan Horvat und Ante Tokic mit zwei Treffern vor (20:22, 54. Minute). Der 4. Siebenmeter an diesem Abend für die Roten Teufel wird von Co-Kapitän Luca Raschle erfolgreich verwandelt (22:24, 58. Minute). Noch ein letzter Ball der Grazer findet den Weg in die Maschen der Vorarlberger, Torschütze ist Nemanja Belos, bevor die Auftaktpartie der HLA MEISTERLIGA mit einem 23:24 Auswärtssieg der Roten Teufel endet.



Die Top-Torjäger

HSG Holding Graz – Nemanja Belos (9), Lukas Schweighofer (5), Srdjan Predragovic (4)

ALPLA HC Hard – Ante Tokic (10), Ivan Horvat (3), Luca Raschle, Nico Schnabl, Dejan Babic und Lennio Sgonc mit je 2 Treffern

Man of the Match

HSG Holding Graz – Jovo Budovic

ALPLA HC Hard – Ante Tokic

Vorschau

HLA MEISTERLIGA | Grunddurchgang – Runde 2

ALPLA HC Hard vs. UHC Speed Connect Hollabrunn

Freitag, 8. September 2023, 19 Uhr | Sporthalle am See, Hard