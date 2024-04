Alpla HC Hard will an HC Fivers Revanche nehmen

Im Abschlussspiel der 21. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs gastiert der HC FIVERS WAT Margareten am Sonntag, den 7. April 2024 mit Spielbeginn um 18 Uhr bei den Roten Teufeln in der Sporthalle am See. Das Spitzenspiel gegen die FIVERS wird als Themenspieltag unter dem Motto „Zwei Clubs, ein Gedanke: Gemeinsam mehr bewegen“ im Rahmen der Vereinspartnerschaft mit dem Bundesligisten SC Austria Lustenau veranstaltet. Die Roten Teufel werden gegen die FIVERS in einem speziell entworfenen Sondertrikot auflaufen. Im Vorspiel treffen das ALPLA HC Hard Future Team und SG HC LINZ AG / Neue Heimat Future Team in der HLA CHALLENGE Nord/West Abstiegsrunde 3 in der Harder Teufelsarena aufeinander (Spielbeginn 15.45 Uhr).

Der 21. Spieltag im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang wird am Sonntagabend mit dem Duell Tabellenzweiter HARD vs. Tabellensechster FIVERS in der Sporthalle am See abgeschlossen. Für die Roten Teufel ist es das letzte Heimspiel des Grunddurchgangs vor Beginn des HLA MEISTERLIGA Meister-PlayOffs.

Vier Tage nach dem Auswärtserfolg der Roten Teufel im 102. Ländle-Derby gegen Bregenz Handball wartet mit dem Heimspiel gegen die FIVERS am Sonntag bereits das nächste Spitzenspiel auf die Harder Jungs. Nachdem die Roten Teufel in der Begegnung in der Hinrunde im November eine 36:33-Auswärtsniederlage einstecken mussten, haben sie am Sonntag vor Heimpublikum noch eine Rechnung mit den FIVERS offen. Kapitän Dominik Schmid & Co. werden, angetrieben und unterstützt von den heimischen Fans, alles auf die Platte werfen, um die Punkte in Hard zu behalten.

Doch auch die Mannschaft von Chefcoach Peter Eckl wird nach der Heimniederlage gegen den HC LINZ AG am letzten Spieltag alles unternehmen, um das eigene Punktekonto wieder weiter aufzustocken.

Mit 31 Punkten liegen die Roten Teufel nur einen Zähler hinter Tabellenführer Sparkasse Schwaz Handball Tirol und sind ihnen somit dicht an den Fersen, um ihnen den Platz an der Tabellenspitze in den letzten beiden Runden des Grunddurchgangs womöglich noch streitig zu machen.

Der Handballkracher gegen die FIVERS am Sonntag um 18 Uhr steht unter dem Motto „Zwei Clubs, ein Gedanke: Gemeinsam mehr bewegen“ und hebt die seit August 2022 bestehende Partnerschaft mit dem ADMIRAL Bundesligisten SC Austria Lustenau auf ein neues Level. In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Aktionen der beiden Partnervereine umgesetzt. Zum Frühjahrsauftakt im Jänner 2024 absolvierten die beiden Profi-Mannschaften ein gemeinsames Training und tauschten ihr Sportgerät. Unsere Roten Teufel trainierten mit Austria-Coach Andreas Heraf und die Lustenauer erhielten von Hards Cheftrainer Hannes Jón Jónsson einen Einblick in die Welt des Handballs.

Beim Spiel gegen den Tabellensechsten HC FIVERS WAT Margareten werden die Roten Teufel in einem extra für diesen Spieltag von Dominic Hoferer designten und von Uhlsport und KEMPA produzierten Sondertrikot in den Farben Grün-Weiß-Rot, einer Zusammenführung der beiden Heimtrikots von SC Austria Lustenau und ALPLA HC Hard, in der Teufelsarena auflaufen.

Special für alle SC Austria Lustenau Dauerkarten-Besitzer:innen

Nachdem die Mitglieder des ALPLA HC Hard das letzte ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel des SC Austria Lustenau zu ermäßigtem Preis besuchen durften, gilt dies nun umgekehrt für die Dauerkarteninhaber:innen der Austria, die das Heimspiel der Roten Teufel gegen die FIVERS am Sonntagabend ebenfalls zu ermäßigtem Eintrittspreis mitverfolgen können.

Ivan Horvat, Rückraum Links ALPLA HC Hard

HLA MEISTERLIGA | Grunddurchgang – Runde 21

ALPLA HC Hard vs. HC FIVERS WAT Margareten

Sonntag, 7. April 2024, 18 Uhr | Sporthalle am See, Hard

Vorspiel

HLA CHALLENGE Nord/West Abstiegsrunde 3

ALPLA HC Hard Future Team vs. SG HC LINZ AG / Neue Heimat Future Team