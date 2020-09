Alpla HC Hard hat schon den fünften Cupsieg im Visier

Bereits zum 7. Mal stehen sich HC Fivers WAT Margareten und ALPLA HC Hard im spusu Liga Supercup in Wien zum Saisonbeginn gegenüber.

Bereits zum 7. Mal stehen sich HC FIVERS WAT Margareten und ALPLA HC Hard im spusu LIGA SUPERCUP zum Saisonbeginn gegenüber. Für die Roten Teufel vom Bodensee als Titelverteidiger ist der 5. spusu LIGA SUPERCUP Titel in greifbarer Nähe. Anpfiff in der Heimstädte der FIVERS ist um 20.20 Uhr in der Sporthalle Hollgasse in Wien.