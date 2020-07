Alpinunfall in Dalaas: Wanderin stürzt 50 Meter ab

Eine 43-jährige Deutsche rutschte auf dem Wanderweg in Richtung Alpe Formarin aus und stürzte über eine steil abfallende Böschung ab.

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr wanderte eine 43-jährige Frau aus Dortmund in Dalaas von der Alpe Klesenza im Großen Walsertal in Richtung Alpe Formarin und wollte anschließend auf die Freiburger Hütte. Als die Frau auf dem Wanderweg ausrutschte, stürzte sie ca. 50 Meter über eine steil abfallende Böschung ab.