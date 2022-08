Alpine Wasserwelt

Im Klostertal findet man zahlreiche Gewässer, von Flüssen, Bergseen bis zu atemberaubende Wasserfälle.

Die Landschaft des Klostertals ist augenscheinlich durch Gewässer gestaltet. Die Alfenz von Stuben am Arlberg bis zur Mündung in die Ill und zahlreiche Wildbäche (Tobel) prägen die Landschaft. Das gilt auch für die Bergseen in alpiner Lage, von denen der Formarinsee und der Spullersee überregional bekannt sind.