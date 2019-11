Alpine Dwellers dunkelbuntes Debut

Große Spielfreude des Trios Alpine Dweller bei Plattenpräsentation im Musikladen Feldkirch

Ihre Kompositionen sind oft wie ein stetig steigendes Cresciendo, dann wieder verspielt instrumental. Mal zeugen die Songs von frühlingshafter Fröhlichkeit, um dann wieder mit nachdenklich stimmenden Songs abzuwechseln. In „Sonne“ regt quietschvergnügtes Pfeifen wie Vogelzwitschern dazu an, frei wie ein Vogel zu sein, und im Refrain heißt es „In my thoughts I am in happyland“. „This is the Answer“ klingt dagegen kämpferisch und animiert dazu, die wahren Träume und das authentische Ich nicht einfach aufzugeben.