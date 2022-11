ALPINALE servierte "Alptraum" zum Gruseln

Bludenz. (sco) Pünktlich zu Halloween lud das angesehene Kurzfilmfestival ALPINALE, das vor wenigen Jahren wieder ins Städtle zurückgekehrt ist, zur Alptraum Horrorkurzfilm-Nacht ein.

Angesprochen fühlten sich da die nervenstarken Cineasten – Damen wie auch Herren -, die beim Gedanken an munter metzelnde Monster, Mörder und Mutationen nicht blitzartig das Weite suchen. Für gruselige Atmosphäre bei den rund 150 Besucherinnen und Besuchern in der Remise zeichnete das ALPINALE-Team verantwortlich. Dessen Mitglieder gaben als Gothic Vampire ein impossantes Bild ab – mittendrin die engagierte Festivalintendantin Manuela Mylonas. Mit viel Liebe zum Detail wurde die Remise für ein paar Stunden horrormäßig geschmückt. Viele Gäste zeigten sich kreativ und sorgten mit ihrer Kostümierung für Begeisterung.

Insgesamt 13 Mutproben galt es bei der Horrorkurzfilm-Nacht zu bestehen. „Wir zeigten filmtechnisch hervorragend gestaltete, gruselige, furchterregende und blutige Horrorfilme aus internationaler Produktion“, so Manuela Mylonas. Für das Alptraum-Programm wählte Horrorfilm-Experte Jürgen Schacherl 13 aus 150 eingereichten Kurzfilmen aus. Die Herkunftsländer der Filme waren Spanien, Großbritannien, die USA, Neuseeland und Taiwan. Am Ende nominierte das Publikum seine sechs Lieblings-Horrorkurzfilme. Diese werden im Wettbewerb „Bester Kurzfilm Horror“ laufen. Im Sommer nächsten Jahrens wird eine Jury beim ALPINALE Kurzfilmfestival den Gewinner-Horror-Kurzfilm auswählen und mit einem „Goldigen Blutigen Einhorn“ auszeichnen. Die sechs Favoriten werden bei der ALPINALE Horrornacht am 11. August 2023 noch einmal gezeigt.

Die sechs für die Horrornacht des Kurzfilmfestivals nominierten Filme sind:

«The Tenant» ist ein haarsträubender neuer Alptraum von den spanischen Filmemachern Lucas Paulino und Ángel Torres. Mia wacht eines Morgens mit einem seltsamen Schmerz in ihrem Bein auf. Nach und nach wird das Hinken schlimmer, bis jemand sie warnt, dass der Schmerz nicht das ist, was er zu sein scheint. Entweder sie spricht noch in dieser Nacht einen Zauberspruch, oder ihr Leben wird nie wieder so sein wie zuvor.