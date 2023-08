Alpinale lud zum exklusiven Empfang

Bludenz. (sco) Einen herzlichen Empfang bereitete das Leitungsteam des internationalen Kurzfilmfestivals Alpinale dieser Tage allen jenen, die den Event überhaupt möglich gemacht haben.

Nach der Begrüßung durch Festivalintendantin Manuela Mylonas im Kunstraum Remise, konnten sich die Geladenen mit Köstlichkeiten stärken und innovative Virtual Reality Kurzfilme sehen. Der Empfang, den Theresia Natter und Herwig Hammerl musikalisch begleitet hatten, mündete anschließend in die offizielle Festivaleröffnung mit Kurzfilmprogramm am Raiffeisenplatz. Unter den zahlreichen Gästen der Alpinale-Eröffnung, die bis kurz vor Mitternacht gedauert hatte, befanden sich der Landtagsabgeordnete Bernie Weber, Natascha Arzberger (Stadtmarketing), Anna Engstler (Alpenregion), Val Blu-GF Jakob Glawitsch, allerArt Bludenz-Vereinsobmann Wolfgang Maurer und Andrea Bickel (Künstlerisches Betriebsbüro allerArt). Das am Dienstag gestartete Kurzfilmfestival dauert noch bis Samstag, dem 12. August.