Alphornbauer aus Leidenschaft

Der Sibratsgfäller Wolfgang Maurer pflegt ein fast vergessenes Handwerk.

Sibratsgfäll. Viel Handarbeit wie sägen, hobeln, drechseln, bohren und schleifen ist notwendig, bis einem neuen Alphorn die ersten Töne entlockt werden können. Zwischen 70 bis 80 Stunden arbeitet Wolfgang Maurer an einem Instrument, bis es den letzten Schliff erfahren hat. Er ist einer der wenigen, der in Vorarlberg Alphörner nach traditionellem Verfahren herstellt. Durch seine große Leidenschaft für Musik, aber auch für den Rohstoff Holz ist es dem 52-jährigen Alphornbauer aus Sibratsgfäll besonders wichtig, seine Instrumente sowohl musikalisch als auch optisch in bester Qualität herzustellen.