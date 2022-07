Alpenverein Vorarlberg und Fohrenburger kooperieren

Fohrenburger und der Alpenverein Vorarlberg gehen ab sofort gemeinsame Wege. Fohrenburger ist offizieller Partner für umweltgerechte Alpenvereinshütten und unterstützt somit langfristig den Erhalt von der umweltgerechten Infrastruktur auf Alpenvereinshütten des Alpenvereins Vorarlberg.

Teure Bauprojekte

Sie liegen oft sehr exponiert und sind das ganze Jahr über extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Die Instandhaltung der bestehenden Hütten stellt eine große finanzielle Belastung für den Alpenverein dar. Generalsanierungen, die dringend notwendig sind, gestalten sich sehr aufwendig und teuer. Baumaßnahmen in den Bergen sind um den Faktor 2,5 teurer als im Tal.

Die Kosten für Erhaltung und Betrieb der Hütten sind aufgrund von überbordenden Behördenauflagen in den letzten 20 Jahren um rund 40 Prozent gestiegen. Seit fast 20 Jahren haben die Alpenvereine sehr strenge Kriterien definiert, mittels derer die Sektionen und Wirtsleute ihre Bemühungen für einen möglichst umweltverträglichen Hüttenbetrieb auszeichnen lassen können.

Alpenverein euphorisch

„Der Alpenverein Vorarlberg freut sich sehr, ab sofort einen regional tief verwurzelten Partner an der Seite zu haben. Mit dieser Partnerschaft leistet Fohrenburger einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag für den Erhalt unserer Alpenvereinshütten und den damit verbundenen umweltgerechten Instandhaltungsmaßnahmen.“, so Dr. Andreas Schmidt (Vorsitzender Alpenverein Vorarlberg) euphorisch.

Wolfgang Sila zur Partnerschaft

„Als tief in der Region verwurzelte und Vorarlbergs erste Grüne Brauerei – unsere Bierspezialitäten werden CO2 neutral gebraut – freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit dem Alpenverein Vorarlberg. Als offizieller Partner für umweltgerechte Alpenvereinshütten können wir einen großen Beitrag dazu leisten, die alpine Infrastruktur und unsere Naturschätze in Vorarlberg auch für zukünftige Generationen zu erhalten.“, so Wolfgang Sila (Geschäftsführer Fohrenburger) höchst begeistert.