Alpenverein erneuert den Vorstand

Der Alpenverein Dornbirn hatte zur 146. Jahreshauptversammlung in die inatura eingeladen.

Dornbirn. Mit 4.700 Mitgliedern gehört der Alpenverein Dornbirn zu den mitgliederstärksten Vereinen in der Messestadt. „Wir sind weiter auf Expansionskurs und verzeichnen jährlich einen Zuwachs von 5 Prozent“, berichte Obmann Gerold Hämmerle bei der Jahreshauptversammlung in der inatura Dornbirn. Den Erfolg schuldet der Verein nicht zuletzt seinen umtriebigen Vereinsgruppen. Diese holte Obmann Gerold Hämmerle vor den Vorhang und berichtete von ihren vielseitigen Aktivitäten in allen Altersklassen. „Hinter dem Aufgezählten steht eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern – allen sei gedankt“, so der Obmann. Viel Wert wird dabei auf Aus- und Weiterbildung gelegt – 24 Tourenführer und Funktionäre nutzten letztes Jahr das Kursangebot der AV-Akademie. Auch die auf Vereinsebene angebotenen Kurse für aktive Mitglieder verzeichneten regen Zulauf.