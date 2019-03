Alpenstadt Bludenz wird wieder zum Laufmekka

Tausende Sportler und auch Zuschauer werden beim ersten Laufspektakel in Bludenz für ein tolles Ambiente sorgen.

Bludenz-läuft: Der Start in die Laufsaison 2019

Es kribbelt in den Zehen, die Spannung steigt – die Laufsaison 2019 steht in den Startlöchern und das erste große Laufevent des Jahres steht bevor. Bludenz-läuft ist das Laufevent für alle Laufbegeisterten und Bewegungsfanatiker, die sich am 07. April 2019 beim ersten Saisonhighlight messen und ein Tag der Gemeinschaft genießen wollen. Getreu dem Motto „Bei uns zählst DU“ stehen die Läufer im Mittelpunkt und der ganz individuelle Erfolg.