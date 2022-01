Alpen & Glühen in der Martinskirche

Pixner & Gansch begeistern bei ihrer Konzert-Premiere in Dornbirn.

Dornbirn. Und plötzlich wurde es vergangenen Donnerstag in der Dornbirner St. Martinskirche ganz warm um die Seele. Während draußen Minustemperaturen herrschten, sorgte das Konzert von Pixner & Gansch in besonderem Ambiente im wahrsten Sinne des Wortes für „glühende Musikherzen“.

Organisator Wolfgang Breuss von der „wirtschaft“ hatte gemeinsam mit Pixner & Gansch sowie heimischen Musikgrößen wie Manu Delago, Lukas Kranzelbinder und dem radio.string.quartet zum Tourneeauftakt geladen. „Ich freue mich riesig, dass wir hier in Dornbirn die Premiere des außergewöhnlichen Musikprojektes ´Alpen & Glühen´ miterleben dürfen“, so der stolze Gastgeber. Coronabedingt musste das Konzert bereits mehrere Male verschoben werden, „aber als Thomas Gansch ganz kurzfristig bekanntgab, dass man im Jänner die Tour starten kann, haben wir natürlich ganz schnell zugeschlagen und sind glücklich über die mehr als gelungene Premiere“, wie Breuss am Ende des Konzertes strahlend verkündete.