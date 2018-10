Alpabtriebsfeier bei Efrämos

Wenn das Vieh wohlbehalten von den Alpen zurückkehrt, ist das ein Grund zur Freude und zum Feiern.

Mitte Juni wurde das Jungvieh auf die Firstalpen Hasengerach, Laubach und Nest aufgetrieben, wo es dann nach drei Wochen Aufenthalt weiter über Mellau, Schoppernau, Schröcken, Auenfelder, Lech, in einem zweitägigen Fußmarsch auf die Alpe Täli getrieben wurde. Eine Woche später wanderten sie von da über Oberwöster auf die Unterwösteralpe, die an Tirol grenzt. Mitte September ging es wieder zurück auf die Voralpen im Firstgebiet und nach weiteren zwei Wochen wurden die Tiere nun wieder nach Hause geführt. Nach ihrem „Abenteuerurlaub“ hatte es den Anschein, als würden sie es genießen, wieder in ihrer gewohnten Umgebung zu sein und die Gäste freuten sich über die fröhliche Atmosphäre auf dem Hof bei bester Bewirtung.