Alpabtrieb mit Käsemarkt

Der Alpabtrieb mit gleichzeitigem Käsemarkt ist Jahr für Jahr ein Fixpunkt im Nenzinger Veranstaltungskalender.

Rund 500 – teils Geschmückte – Rinder kehren von den Hochalpen wieder in den Ort zurück. Gleichzeitig laden die Landwirte zum Nenzinger Käsemarkt. So gibt es auch heuer am Samstag, 17. September, von 9 bis 13 Uhr beim Rathausplatz verschiedene Käsespezialitäten der Alpen Gamperdona, Gamp und Parpfienz zu kaufen, zudem allerlei aus der heimischen Landwirtschaft: Marmeladen, Schnäpse, Honig, Liköre, Kräuter, Salben, Filzprodukte, Kartoffeln und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.