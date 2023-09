Alpabtrieb in Satteins

Satteins feierte den gelungenen Alpsommer

Nach einem schönen Alpsommer auf der Voralpe Gulm in Satteins und der Hochalpe Gävis im Laternsertal ging es am Samstag wieder zurück ins Tal. Begleitet von den Älplerinnen und Älplern, der Sennerfamilie Mathis und zahlreichen Helferinnen und Helfern zogen die Kühe prächtig geschmückt nach Satteins, wo sie mit großem Hallo empfangen wurden. Zahlreiche Zaungäste säumten den Weg und folgten schließlich in die Satteinser Au, wo auf dem Hof der Familie Malin der gelungene Alpsommer gefeiert wurde.