Alpabfahrt mit Käseanschnitt

Rund 100 Kühe und 30 Ziegen wanderten am Samstag mit ihren Begleiterinnen und Begleitern von der Alpe Gulm zurück nach Satteins. Mit prächtigem Kopfschmuck wurde der erfolgreiche Alpsommer gefeiert.

Viele Zaungäste hießen die Älplerinnen und Älpler mit ihren Tieren im Dorf willkommen. Die meisten folgten dem Marsch in die Au, wo die gelungene Rückkehr im Stadel der Familie Malin gefeiert wurde. Die Hirten Konstatin Ciola und Max Mayer freuten sich mit den vielen Begleiterinnen und Begleitern über den tollen Empfang. Während sich die Kühe das frische Weidegras schmecken ließen, gab es für die Gäste Feines vom Grill und danach hausgemachte Kuchen.

Ein Höhepunkt war natürlich der Käseanschnitt. Weil die Kühe auf der Alpe nur feinstes Gras und Kräuter fressen, hat die Alpmilch eine besonders gute Qualität. Die Sennerfamilie Cornelia und Jakob Mathis hatten den Sommer über alle Hände voll zu tun. Mit Stolz präsentierten sie den neuen Käse. Und auch Alpmeister Werner Bischof freute sich, dass der neue Käse den Besucherinnen und Besuchern so gut schmeckte. Der Satteinser Alpkäse ist in den Hofläden erhältlich. Die Rückkehr von der Alp wurde noch bis in die Abendstunden fröhlich gefeiert.