ALMA verzaubern die Remise

Bludenz. Für große Begeisterung sorgte das Ensemble ALMA am Freitag, 9. Dezember, in der Remise Bludenz.

Klassik und Volksmusik, Ländler und Polka, Jodler und Walzer – dass all diese musikalischen Einflüsse durchaus zusammenpassen, haben ALMA letztes Wochenende abermals bewiesen. Das Ensemble verzaubert in der fast ausverkauften Remise mit traditionellem Musizieren und fasziniert mit zeitgenössischen Überschreitungen. Es war bereits ihr zweites Konzert in der Alpenstadt.

Freude, Glück oder Melancholie, jeder Ton wird mit großem Respekt gesetzt und der Inspiration immer genügend Raum gelassen. ALMAs Musik sprengt Grenzen, ohne mit musikalischen Traditionen zu brechen. Sie haben für das spezielle Programm „Cherubim“ in Volkslied-Archiven nach unerhörten Liedern geforscht und sich von zeitgenössischer Musik sowie alter Klangästhetik inspirieren lassen. Auf der Suche nach seinen musikalischen Wurzeln gräbt ALMA stets im tieferen Erdreich und entdeckt dort längst vergessenes und altbekanntes Wurzelwerk gleichermaßen. In ALMAs Musik wird aber nicht nur die Auseinandersetzung mit der Tradition erlebbar gemacht, sondern auch deren Transfer in die Gegenwart. Behutsam und mit archäologischem Fingerspitzengefühl widmen sich die in Wien beheimateten Musikerinnen und Musiker allem, was ihnen lieb und teuer erscheint.