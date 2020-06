"Alltagsrassismus ist zur Normalität geworden"

"Viele Leute stecken mich wegen meiner Hautfarbe in einen Raster. Es gibt bei uns auch Rassismus."

Ich kläre Leute manchmal auf

"Viele Leute stecken mich wegen meiner Hautfarbe in einen Raster oder meinen zu denken: ich müsste so sein, wie sie sich einen Schwarzen vorstellen. Danach sage ich den Leuten auch, dass das rassistisch war", sagt Benjamin im Interview mit VOL.AT. "Man muss sich nicht alles anhören."

"Auch bei uns Rassismus"

"Es gibt bei uns auch Rassismus, aber nicht in dieser krassen Form (wie in Amerika, Anm. der Redaktion)", erzählt Benjamin mit Blick auf den Tod von George Floyd durch Polizeigewalt.

"Dass es heute noch so etwas geben kann"

"Ich fühl mich hier schon wohl. Ich muss auch sagen: Es fühlt sich an, wie so eine gewisse Schwerelosigkeit. Man weiß nicht, was als Nächstes passiert. Es ist alles ein bisschen surreal, es fühlt sich nicht an, als wäre es echt. Dass es heute noch so etwas geben kann."