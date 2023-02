Alltag, Liebe und Musik bei "Des ka passiera!"

Christian Mair und Marcus Harm starten mit ihrem Kabarett "Des ka passiera!" einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.

Dass bei ihrem Programm kein Auge trocken bleibt, bewiesen sie bereits bei der Premiere in der vergangenen Woche in der Kulturbühne Ambach Götzis sowie zwei Tage darauf im Vereinshaus Wolfurt. Im März machen wie beiden Herren Station in Ludesch, Hohenems, Lauterach, Götzis und Bludenz, bevor es im April nach Dornbirn und Schruns und noch einmal zum krönenden Abschluss wieder Götzis geht.