Alligator in einem Stück verschlungen

Was für ein Anblick! Rosie Moore, eine 26-jährige Wissenschaftlerin aus den USA hat auf Instagram ein unglaubliches Video gepostet. Zu sehen ist darin, wie ein Alligator aus dem Inneren einer Riesenschlange geholt wird. Vorsicht, nichts für schwache Nerven!

Da Tigerpythons im Everglades-Nationalpark eine invasive Tierart sind, werden sie eingeschläfert. Was zum Vorschein kommt, wenn man in ihr Inneres sieht, überrascht sicher die meisten.

Das Video sammelte in kurzer Zeit knapp 300.000 Likes. Kein Wunder, so etwas Kurioses sieht man schließlich nicht alle Tage. Vom Anfang bis zum Schluss, an dem der fast vollständig erhaltene Alligator zum Vorschein kommt, dokumentiert Rosie Moore, wie die Schlange zerlegt wird.