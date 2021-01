Allgäuer Holzpenis ist nicht kleinzukriegen

Im Allgäu wurde erneut eine Phallus-Skulptur aus Holz errichtet. Wer die Skulptur nahe Ebratshofen im Landkreis Lindau aufgestellt hat, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Holzpenis erregt seit Jahren Gemüter

"Gipfel-Zipfel" ohne Besitzer

In dem Fall ermittelt auch die Polizei wegen Sachbeschädigung - bisher ohne Erfolg. "Wir haben den zweiten Vorfall jetzt im Rahmen einer Nachermittlung an die Staatsanwaltschaft übersandt", sagte ein Sprecher am Montag. Es habe sich aber noch kein Besitzer gemeldet: "Daher ist unklar, ob überhaupt eine Straftat vorliegt."

Alpgenossenschaft will keinen 200 Kilo-Penis

Genug von dem Hin und Her hat man nun bei der Alpgenossenschaft Grünten. "Keiner von uns will diesen Rummel", sagte ein Mitglied der "Allgäuer Zeitung" am Montag. "Wir wollen nicht, dass auf unserem Grund wieder so ein Teil aufgestellt wird."