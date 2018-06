Allgäuer fordert Erdogan-Wähler zu Ausreise auf

Nach dem Wiener FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat nun auch sein Vorarlberger Amtskollege Daniel Allgäuer den Wählern des türkischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan unter den Austrotürken nahegelegt, Österreich zu verlassen.

“Klar ist für uns, dass die Erdogan-Wähler aus Vorarlberg in der Türkei besser aufgehoben wären”, schrieb der freiheitliche Klubobmann am Dienstag in einer Aussendung.