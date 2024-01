„Alles Zirkus“ mit OreOre und Amen

Ore Ore und Amen hieß es am Sonntag, 7.Jänner, auf dem Kornmarkt in Bregenz. Zur Weihe ihres Umzugswagens hatten das 66. Prinzenpaar Prinz Cornelius I. samt Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Isabelle I. und Infantin Penelope und dem bunten Gefolge eingeladen.

Erster großer Auftritt des Gefolges ist am Freitag,, den 12. Jänner, beim Altprinzenball, Gardeball samt Frauenkränzle dann am 27.01., Ore Ore Kinderball am 28.01. Zur Bürgermeisterabsetzung wird am Gumpigen Donnerstag, 08.02., geladen, der Bregenzer Faschingsumzug startet am Faschingssonntag, 11.02., um 14 Uhr. Am Faschingsdienstag lädt der Ore Ore Kinderfasching ab 14 Uhr zum Fest der 1000 Krapfen.