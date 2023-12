Alles spricht im Spiel für Sturm Graz und gegen den SCR Altach

Letzte 90 Minuten in diesem Jahr für die Rheindörfler in der Steiermark.

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 24 Duelle gegen den SCR Altach – nur der FC Salzburg (28) mehr. 15 dieser 24 Siege holte Sturm in Heimspielen – auch da nur Salzburg (16) mehr gegen die Altacher.

Der Liveticker vom Spiel SK Sturm Graz vs SCR Altach

Der SK Sturm Graz holte 34 Punkte aus den ersten 16 Spielen und gewann 10 der ersten 16 Spiele dieser Saison der Bundesliga – jeweils erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt seit der Ligareform. Weniger als zwei Niederlagen in den ersten 16 BL-Spielen – wie in dieser Saison – kassierte der SK Sturm nur in der vergangenen Saison und 1997/98 (je 1).

Der SCR Altach erzielte in Runde 16 beim 3:0 gegen den SC Austria Lustenau so viele Tore wie in den vorangegangenen acht Spielen in der Bundesliga Altach holte dennoch 16 Punkte aus den ersten 16 BL-Spielen und damit erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt seit der Ligareform.