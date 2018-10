Alles spricht gegen Cortina und für die VEU Feldkirch

Nach dem Road Trip in den letzten vier Runden kann die VEU wieder in der heimischen Vorarlberghalle um Punkte kämpfen.

Mit einem Sieg über die Mannschaft aus dem berühmten Wintersportort in Venetien könnten die Feldkircher wieder einen Tabellenplatz gut machen. Zuletzt ging Cortina meist ohne Punkte vom Eis. So mussten die Ladiner am Sonntag daheim gegen den überlegenen Tabellenführer Pustertal ein 0:5 einstecken. Auch aus den vier Spielen davor reichte es nur zu einem mageren Punkt für die Italiener. Umso hungriger nach Punkten dürften die Gäste nach Vorarlberg anreisen.