Alles spricht für Gegner Ried und gegen den Vorletzten FC Dornbirn

In der 15. Runde der Admiral 2. Liga spielt die SV Ried auswärts in Dornbirn.

FC Dornbirn wartet seit dem 1:0-Heimsieg gegen Amstetten auf ein Erfolgserlebnis. Zuletzt gab es für die Schützlinge von Trainer Thomas Janeschitz sechs Niederlagen und ein Remis. Die Rothosen sind Vorletzter in der Tabelle und in aktuter Abstiegsgefahr. Gegner Ried feierte zuletzt fünf Siege und zwei Remis.

Der Liveticker vom Spiel FC Dornbirn vs SV Ried

Ried ist jetzt mit 23 Punkten Tabellenfünfter und hat noch ein Nachtragsspiel bei Sturm Graz II (6. Dezember). Dornbirn musste sich in der vergangenen Runde in Leoben mit 0:6 geschlagen geben. Die Vorarlberger sind mit zehn Punkten Vorletzter in der Tabelle.

„Mit Dornbirn erwartet uns ein Gegner, der aus einer Negativserie herauskommen will und dafür alles geben wird“, sagt Ried Spieler David Bumberger. „Die Platzbedingungen werden nicht besonders gut sein und auch die Kulisse wird in Dornbirn eine andere sein als zuhause. Trotzdem sind unser Ziel ganz klar drei Punkte. Dornbirn ist schwierig einzuschätzen, weil sie immer wieder andere Aufstellungen hatten. Wir werden uns aber auf alles einstellen und vorbereiten. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, werden wir auch dieses Spiel für uns entscheiden.“

„Uns ist bewusst, dass in Dornbirn schwierige Platzverhältnisse herrschen und stellen uns auf ein Spiel ein, in dem es mehr um ehrlichen, als um schönen Fußball gehen wird. Beim Fan-Stammtisch in der Länderspielpause habe ich das Gefühl bekommen, dass wir für dieses Spiel trotz der Entfernung einen coolen Fansupport bekommen. Gemeinsam packen wir das“, so Maximilian Senft.