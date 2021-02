„Alles soll wieder ganz normal werden“

Keine Freunde treffen, keine Feste feiern und keine neuen Menschen kennenlernen. Für Jugendliche ist die Corona-Zeit eine sehr belastende Zeit. Corona hat für sie auf einen Schlag alles verändert. Sechs Jugendliche erzählen, wie sie die Zeit erlebt haben und noch immer erleben müssen.

Celina (22) aus Lustenau macht gerade die Ausbildung zur Jugendarbeiterin in Lustenau. „Ich bin ein sehr sozialer Mensch und habe Freundschaften in ganz Europa. Vor Corona bin ich viel gereist, habe Konzerte besucht und mich mit anderen Jugendlichen ausgetauscht“, erzählt sie. Der erste Lockdown vor einem Jahr war für sie noch in Ordnung. Sie habe viel Zeit im Freien verbracht. „Jetzt wird es zäh. Da ich nur Teilzeit arbeite, habe ich Zeit über Corona nachzudenken.“ Als Jugendarbeiterin versucht sie, die Jugendlichen aufzufangen und für sie da zu sein. Gemeinsam mit dem Team der Offenen Jugendarbeit Lustenau (OJAL) haben sie online Workshops veranstaltet, Bastelvideos hochgeladen, Kochworkshops veranstaltet oder eigene Videos gedreht. Unterstützung erhalten sie von Lilian (18) aus Deutschland. Sie verbringt ihr freiwilliges soziales Jahr, das vom europäischen Solidaritätskorps gefördert wird, in Lustenau. „Das vergangene Jahr war für mich persönlich sehr enttäuschend. Wir hatten keine Abi-Fahrt und auch die Feier zu meinem 18. Geburtstag habe ich absagen müssen.“ Sie habe sich sehr auf das Jahr in Österreich gefreut, aber bis jetzt habe sie kaum Möglichkeiten gehabt, Leute zu treffen. Sie hofft, dass es im Sommer wieder etwas normaler wird, denn sie hätten von der OJAL ein paar großartige Aktionen geplant.