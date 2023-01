Alles rund ums Thema Energiekosten

Bludenz. Zum Auftakt der Vortragsreihe lud das Energieinstitut Vorarlberg in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bludenz Interessierte Bürger*innen in die Remise Bludenz.

Die aktuelle Energiesitutation sorgt bei vielen Bürger*innen für Unsicherheit. Warum steigen die Preise – nicht nur von Strom und Gas – sondern auch von Brennholz und Pellets? Wie ist es um die Versorgungssicherheit in Vorarlberg bestellt? Reichen Strom und Gas für den Winter? Und wenn ja, was ist mit nächstem Jahr? Was kann ich selbst dagegen tun? Und wo fange ich am besten an? Wer hilft mir dabei?