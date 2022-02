Alles rollt in der neuen Skaterhalle

Das Culture Factor Y baut seine Räumlichkeiten zur Skaterhalle um.

Lustenau Seit Freitagnachmittag ziehen in Lustenau Skateboard-Begeisterte ihre Runden. Die Freude unter den anwesenden Skatern ist deutlich zu spüren. Endlich gibt es eine Indoor-Skaterhalle, in der sie ihre Tricks ganz unabhängig von der Jahreszeit üben können. Ein großer Fortschritt in der Vorarlberger Skaterszene. „Normalerweise weichen wir im Winter in Tiefgaragen aus, um dort zu skaten“, erzählt Tobias Wachter (19) aus Fußach. Er ist gleich am ersten Tag nach Lustenau gekommen, um den Park zu testen.

Ort des Miteinanders

Der Jugendtreff wurde in den letzten Wochen komplett umgebaut. „Wir haben uns neu aufgestellt“, sagt Roman Zöhrer, bisheriger Geschäftsführer vom Factor Y. „Hier ist ein Ort entstanden, an dem Jugendliche ihre Interessen voll ausleben können.“ Neben dem Indoor-Skatepark, gibt es zusätzlich eine Boulderhalle, einen Billard- und Fußballtisch sowie eine Slackline. „Alles wird untermalt mit cooler Hip-Hop-Musik von unserem DJ-Pult“, so Zöhrer. Ein breites Angebot für die Jugendlichen, das schon am ersten Probebetriebstag sehr gut angenommen wurde. Das Team vom Culture Factor Y ist stolz auf das, was sie in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben.

Unterstützung von Lustenauer Betrieben

Viele Betriebe in Lustenau haben ihre Hilfe bei der Realisierung der Skaterhalle angeboten. „Bei den Umbauarbeiten sind spontan Leute vorbeigekommen, die mithelfen wollten“, so Zöhrer. Aber auch Lustenauer Betriebe haben dem autonomen Verein geholfen. „Wir haben erkannt, dass es in der Not eine Solidarität mit uns gibt. Das ist sehr berührend für uns.“

Autonomes Arbeiten

Das Culture Factor Y ist seit diesem Jahr autonom. „Das bringt Vorteile aber auch Nachteile mit sich“, erklärt der Obmann des Vereines Mathias Kraus. „Wir gestalten die Jugendarbeit mit verschiedensten Angeboten, so wie wir das für richtig halten. Wie dies dann von den Jugendlichen angenommen wird, zeigt sich in den nächsten Wochen.“ Als Verein müssen sie fortan auch dementsprechend kreativ bei der finanziellen Unterstützung sein. „Wir sind jetzt umso mehr auf Geldgeber im wirtschaftlichen und privaten Sektor angewiesen“, sagt Kraus.

Jugendhalle kann gemietet werden

Von Mittwoch bis Freitagnachmittag ist die Halle für jeden zugänglich. Skater und Scooterfahrer können zwischen 15 und 18 Uhr hier verweilen. Für Skatervereine hat sich das Culture Factor Y etwas Spezielles ausgedacht: Sie dürfen an allen anderen Tagen die Halle selbstständig betreten. Und um das breite Angebot optimal nützen zu können, wird die Halle auch vermietet. „Unser neuer Jugendtreffpunkt kann für Geburtstagspartys oder Workshops verwendet werden“, erklärt Roman Zöhrer. Er hat gemeinsam mit dem Verein noch viele weitere Projekte in der Pipeline, die in der nächsten Zeit, den Jugendlichen präsentiert werden. bvs

Wie gefällt dir die neue Skaterhalle?

„Die Halle ist richtig cool geworden. Hier gibt es verschiedenste Rampen, bei denen ich meine Skills üben kann. Auch die Location ist genial. Ich bin extra aus Dornbirn gekommen, um den Skatepark zu testen. Mein Resümee: Ich komme wieder.“ Rene Wolf (26), Dornbirn

„Ich finde es super, dass sich Lustenau für eine Skaterhalle einsetzt und diese gebaut hat. Dornbirn hat es leider bis jetzt nicht geschafft, so etwas umzusetzen. Der Park ist gut aufgebaut und es gibt für jeden etwas zu fahren. Eine tolle Alternative im Winter.“ Tobias Wachter (19), Fußach

„Ich habe erst vor Kurzem zu skaten begonnen, deshalb konnte ich im Freien noch nicht fahren. Bis jetzt habe ich nur in Tiefgaragen meine Tricks geübt. Hier ist es super und richtig cool. Endlich kann ich auch in dieser Jahreszeit skaten.“ Tim Hehle (20), Lustenau