Alles offen im ÖEL-Halbfinale

Nach dem ersten ÖEL-Halbfinal-Duell gegen die Kapfenberger SV müssen die Cracks des SC SAMINA Hohenems im zweiten Spiel unbedingt gewinnen.

Hohenems. Im ersten Spiel des ÖEL-Halbfinale trennten sich der SC SAMINA Hohenems und die Kapfenberger SV nach einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel mit einem 4:4-Unentschieden.

Starker Start der Emser

Die Gäste aus Kapfenberg, die gerade mal mit 15 Feldspielern ins Ländle reisen konnten, brauchten dabei einige Zeit um ins Spiel zu kommen und so übernahmen die Emser in der Anfangsphase ganz klar das Kommando auf dem Eis. Die Hausherren spielten teilweise bei Fünf gegen Fünf Powerplay und die Steirer waren vor allem mit Defensive beschäftigt. „Wir haben sehr gut gestartet und haben dann die Kapfenberger immer besser ins Spiel kommen lassen“, so HSC-Coach Bernd Schmidle. Und so konnten die Steirer die Führung der Emser stets ausgleichen und hielten das Spiel bis zum Ende völlig offen.

Ausgleich in letzter Minute

So ging es mit einem 3:3 in den Schlussabschnitt und das Match war völlig offen. Beide Teams kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, doch Tore blieben vorerst aus. Erst knapp drei Minuten vor Spielende nutzten die Kapfenberger eine Überzahl und so sorgte Lukas Draschkowitz für die erstmalige Führung der Gäste an diesem Abend. „Wir haben phasenweise sehr gut gespielt, durch dumme Strafen und ein sehr gutes Powerplay vom KSV haben wir uns leider selbst geschwächt“, so HSC-Coach Schmidle. In der Schlussphase drückten die Emser aber nochmals ordentlich auf den Ausgleich und 35 Sekunden vor der Schluss-Sirene erzielte Christian Haidinger den umjubelten 4:4-Ausgleich.

Siegen oder Fliegen

Damit ist beim Rückspiel am kommenden Samstag in der Stadthalle Kapfenberg alles offen. Dabei wird es dann für beide Teams heißen, „siegen oder fliegen“, den nur der Gewinner vom zweiten Spiel zieht ins Endspiel der Ö-Eishockeyliga ein. Dazu wird das Emser Team auch schon einen Tag vor dem Spiel in Richtung Steiermark reisen um für das Spiel gegen die Kängurus bereit zu sein. Das Rückspiel steigt am Samstag, 4. März um 19 Uhr und wird auch im Live-Stream im HSC-Clubheim übertragen. MIMA