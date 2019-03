Alles oder Nichts beim EHC Lustenau gegen Jungbullen

„Siegen oder Fliegen“ – so das Motto des EHC Lustenau beim sechsten Aufeinandertreffen der Lustenauer Cracks gegen das Team der Salzburg Juniors.

Trotz einer tollen Leistung bei der fünften Auflage dieses Duells musste sich Lustenau wiederum mit nur einem Tor Unterschied geschlagen geben. So konnte Salzburg den dritten Heimsieg einfahren und führt nun in dieser spannenden Serie mit 3:2. Die Lustenauer wollen im Heimspiel am Donnerstag zurückschlagen und ein siebtes Spiel am Samstag in Salzburg erzwingen. Spielbeginn in der Rheinhalle am Donnerstag ist um 19.30 Uhr.

Wie bereits die ersten vier Duelle dieser beiden Teams gestaltete sich auch das fünfte Spiel der Serie zu einem packenden Kampf der beiden Teams. Trotz einer gut eingestellten Lustenauer Mannschaft hatte wiederum Salzburg das bessere Ende für sich. Aus diesem Grund gestaltet sich das Heimspiel der Lustenauer am Donnerstag zu einem wahren Endspiel für den EHC. „Verlieren verboten“ so das Motto für die Cracks rund um Trainer Christian Weber.

In der bisherigen Serie konnten die Lustenauer mit den jungen Profis aus Salzburg mehr als nur mithalten. Kapitän Max Wilfan verspricht beim nächsten Spiel am Donnerstag einen Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. „Noch ist nichts verloren. Wir werden alles geben, um ein siebtes Match in Salzburg zu erzwingen und dann den Aufstieg ins Halbfinale zu schaffen. Auch in Salzburg waren wir nicht die schlechtere Mannschaft und hatten Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Leider haben wir wieder um ein Tor zu wenig geschossen“, so der Kapitän des EHC Alge Elastic Lustenau.

Auch Herbert Oberscheider, Präsident des EHC Alge Elastic Lustenau war von der Teamleistung in Salzburg angetan: „Die Mannschaft hat sensationell gekämpft und hätte sich einen Sieg verdient. Leider haben Kleinigkeiten das Spiel entschieden und so müssen wir die restlichen beiden Partien in der Serie gewinnen“, so Oberscheider.

Wenn das Team die bisher im Play-Off gezeigten Tugenden wie Kampf, Einsatz und Wille auch im weiteren Verlauf der Serie umsetzen kann ist es möglich, den Aufstieg in das Halbfinale zu schaffen und die Salzburger zu eliminieren. Dazu kann am Donnerstag der nächste Schritt gemacht werden. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

EHC Alge Elastic Lustenau : Salzburg Juniors

Donnerstag, 28. März 2019, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau