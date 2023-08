Alles Neu zum Jubiläum der Trailchallenge

Am 19. August 2023 gastiert in Lech am Arlberg zum fünften Mal die Trailrunning Szene. „Der Weiße Ring – Die Trailchallenge“ feiert 5 Jahre Jubiläum. Zum Jubiläum gibt’s die neue 41,7 km Marathonstecke und 2.972 Höhenmeter als spezielle Herausforderung für alle Helden und Heldinnen! Die Anmeldung ist noch bis 17. August 2023, 12 Uhr offen und die Startplätze sind limitiert.