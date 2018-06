Alles neu mit junger Besetzung auf der Alpe Staufen

Die 20-jährige Laura bewirtschaftet die Alpe. Unterstützung bekommt sie von Freund Richard.

Dornbirn. „Alles neu macht der Mai“ trifft sprichwörtlich auf die Alpe Staufen zu. Auf 1096 Meter Höhe, am Fuße der Staufenspitze, weht seit Mai mit einer 20-jährigen weiblichen Neubesetzung ein anderes Lüftchen um die Alphütte, die mit dem Stallgebäude wahrscheinlich das einzige ist, das noch zum „alten Eisen“ zählt. Laura Wohlgenannt hat sich der Herausforderung gestellt. Mit Unterstützung von ihrem Freund Richard Mohr (24) bewirtschaftet sie über den Sommer die Alpe. Als gelernte Gastgewerblerin startet sie mit fünfjähriger Praxis, die sie vom Kurhotel Bad Reuthe in Bezau mitbringt, in das nicht alltägliche Unterfangen. Das letzte Jahr verbrachte sie in London. Als Rezeptionistin in einem Londoner Hotel nützte sie, um ihr Englisch zu perfektionieren. „Im April bin ich zurückgekommen und bereits einen Monat später mit den Tieren hier oben in einer anderen Welt“, lacht die junge Hatlerin. Der Kontrast könnte nicht größer sein zwischen einer pulsierenden Großstadt und einer Alpregion, wo nachts nur das Bimmeln der Tiere zu hören ist. Von 37 Rindern und Kälbern wie auch von 30 jungen Geißen, mit denen sie hinaufgezogen ist. Dazwischen mischt sich ab und zu ein Grunzen von hinten aus dem Schweinestall. Vier Ferkel, die zur Freude der einkehrenden Wanderer untertags frei herumlaufen, sind von seltener Rasse, zumindest in unseren Regionen. „Es ist eine Kreuzung zwischen Duroc und Landschweinen“, erklärt Laura. „Das Duroc-Schwein stammt aus den USA. Das Besondere an dieser Rasse: Die Tiere sind braun, haben längere Borsten und können dadurch keinen Sonnenbrand bekommen. Für eine Alpe ideal“, ergänzt Laura, denn mit Tieren kennt sich die frischgebackene Älplerin aus. Schließlich ist sie auf dem Bauernhof aufgewachsen – auf „Miggis“ Hof im Hatlerdorf.