Alles neu macht der Mai

Die Pussy Riots kommen am Mittwoch, 10. Mai in den Dornbirner Spielboden. ©Spielboden

Dornbirn. Nach dem Auftakt am 3. Mai mit der Benefizveranstaltung für den Weissen Ring, darf sich das Spielboden-Publikum im Mai wieder auf erlesene Konzerte, spannendes Kinoprogramm und Kabarett freuen.

So gastiert diese Woche am Freitag, 5. Mai mit „Mama Love“ eine abgründig-humoristische One-Woman-Show im Großen Saal. Anlässlich des „Internationalen Tags der Hebammen“ ist auf Einladung der IG Geburtskultur a-z und des Frauenmuseum Hittisau die Schweizer Performerin Lea Whitcher mit ihrem erfolgreichen Stück „Mama Love“ im Spielboden zu Gast. Der 6. Mai (Samstag) steht dann wieder ganz im Zeichen der Pop & Wave Party, die alle Fans von Musik aus den 80ern auf die Tanzfläche lädt.

Musikalisch wird es auch am Mittwoch, 10. Mai mit dem Konzert der Pussy Riots. Pussy Riot ist ein russisches Protestkunst-Kollektiv mit Sitz in Moskau, das 2011 gegründet und eine variable Mitgliedschaft von etwa elf Frauen hatte. Die Gruppe inszenierte nicht autorisierte provokative Guerilla-Punk-Rock-Aufführungen in ungewöhnlichen öffentlichen Plätzen, die in Musikvideos gemacht und im Internet veröffentlicht wurden. Sie gewannen vor zehn Jahren globale Berühmtheit, als fünf Mitglieder der Gruppe eine Aufführung in Moskaus Kathedrale von Christus dem Erlöser im Jahr 2012 inszenierten. Mit ihrer in Europa so erfolgreichen Frühjahrstour 22 kommen sie nun auch nach Dornbirn.

Vorarlberger Wohngeschichten

Ab Donnerstag, 11. Mai widmet sich der Spielboden dann wieder den Vorarlberger Wohngeschichten. Die Reihe beleuchtet in mehreren Abenden das Thema Wohnen in Vorarlberg aus verschiedenen Blickwinkeln. Clemens Quirin vom Vorarlberger Architekturinstitut wird dabei einen Einblick in die Geschichte des Wohnens in Vorarlberg vom 19. bis zum 21. Jahrhundert geben. Der zweite Teil der Reihe findet dann Ende September statt.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt steht am Montag, 15. Mai an: die Akkordeonale 2023. Das internationale Akkordeon Festival ist nicht nur in der Akkordeon-Szene ein besonderes Ereignis, das nach drei Jahren Pandemie-Aus nun sein Comeback feiert und das Publikum zu einem Fest der Klänge lädt. Alle Liebhaber der aktiven Seite der Poesie sind dann am Freitag 19. Mai wieder willkommen, wenn es heißt: „Poetry Slam am Dornbirner Spielboden“. „Die Mischung aus Lesung, Performance und Popkultur ist ein mitreißendes Fest rund ums gesprochene Wort. Geladene Slammerinnen und Slammer treten wieder gegen wagemutige Slammer aus der offenen Liste an“, freut sich Michael Fritz vom Spielboden-Team. (Anmeldung für Slammer/innen: poetryslam@spielboden.at oder an der Abendkasse bis 19:45 Uhr).

Und auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher dürfen sich wieder auf Clowntheater freuen. Mit „Mlle Prrrr…: Miststück“ gastiert am Samstag, 20 Mai ein Puppen- und Objektspiel mit magischen Elementen und poetischer Komik in der Dornbirner Kulturstätte.