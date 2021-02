Alles neu beim Hella DSV Dornbirn

Der Dornbirner Traditionsclub nutzt die Corona-Pause für Umbauarbeiten im Stadion.

Dornbirn. Fußballstillstand hin oder her – die Verantwortlichen beim Hella DSV Dornbirn sind in der zwangsbedingten Corona-Pause äußerst aktiv – vor allem in Sachen Umbauarbeiten im Fußballstadion. „Wir haben die Pause gut genützt und so werden wir unseren Sportplatz in den nächsten Monaten und Jahren langsam aber doch zu einem kleinen Schmuckkästchen verwandeln“, betont Präsident Herbert Lenz stolz.