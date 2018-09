Unter dem Motto "Alles ist erlaubt – 1000 Jahre EAV" plant die Erste Allgemeine Verunsicherung ihre Abschiedstournee.

Dabei wird es auch zwei Konzerte in Vorarlberg geben. Zunächst findet am 13.03.2019 ein Auftritt im Festspiel- und Kongresshaus in Bregenz statt. Gegen Ende ihrer Tournee darf sich am 13.07.2019 dann auch Rankweil über einen Besuch der Pop-Rocker freuen. Dort ist ein Open Air am Marktplatz geplant, auch wenn dies laut dem Internetauftritt der Band, anscheinend nicht offiziell zur Abschiedstournee gehört.