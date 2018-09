Alles geht so schnell

Alles geht so schnell ©Shutterstock_MG Lauterach

Alles geht so schnell ©Shutterstock_MG Lauterach

Alles geht so schnell - Konzert

Im Rahmen der Ausstellung "Alles geht so schnell" gastieren am Montagabend, 17. September 2018 um 19.00 Uhr Philipp Lingg und Mathias Schmidt in der Alten Seifenfabrik.

Philipp Lingg, ehemaliges Bandmitglied des “holstuonarmusigbigbandclub” und jetzt viel beschäftigter Musiker in verschiedenen Formationen, unter anderem mit George Nußbaumer, Evelyn Fink-Mennel als finklinggs oder gemeinsam mit Papa Anton musikalisch unterwegs.

Er wird begleitet von Mathias Schmidt, Berufsmusiker und unter anderem Dirigent der Bürgermusik Lauterach. Rege Konzert- und Tourneetätigkeit in diversen Orchestern wie zB dem Symphonieorchester Vorarlberg, Wiener Symphoniker u.v.m. Zusammenarbeit mit namhaften Dirigenten wie zB Gustavo Dudamel , Kyrill Petrenko, Nikolaus Harnoncourt etc.

Sie singen und spielen Lieder “aus der guten, alten Zeit”. Dazu servieren wir Käse und Wein.

Montag, 17. September 2018, 19.00 Uhr