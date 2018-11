Allerlei los zur Adventszeit

Auch heuer ist zu Beginn der Adventszeit wieder allerlei los. Einmal mehr lädt Martina Tuttner mit ihrer Familie am Samstag, 1. Dezember von 15 bis 18 Uhr zum Bauernadvent auf den Winkelhof.

Um 18:15 Uhr wird dann das erste Fenster des „Klostner Adventkalenders“ beim Clubhaus des MC St. Christophorus eröffnet. In der hektischen Zeit bietet dieser Kalender die Möglichkeit, den Mitmenschen und sich selbst zu begegnen und die Dorfgemeinschaft aktiv zu erleben. Die Spenden gehen heuer an den Vorarlberger Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich. Am Abend um 19:30 Uhr wird zum traditionellen Advent-Festgottesdienst und gleichzeitig zur zweiten Vereinsmesse herzlich in die Pfarrkirche Klösterle geladen. Die musikalische Umrahmung übernimmt wiederum die Harmoniemusik Klösterle. Es wäre schön, eine Abordnung der Ortsvereine von Klösterle und Stuben am Arlberg begrüßen zu dürfen.