Allerheiligen und Allerseelen: Grabschmuck für wenig Platz

Am ersten November ist Allerheiligen und am zweiten Allerseelen. Es ist Tradition das dafür den Gräbern unserer geliebten Verstorbenen extra geschmückt wird. Friedrich Nigg von der Ideengärtnerei Müller zeigt, was gemacht werden kann.

Allerheiligen ist ein altes, christliches Hochfest, an dem "aller Heiligen" gedacht wird. Jedes Jahr werden speziell zu Allerheiligen und Allerseelen die Gräber der Verstorbenen geschmückt und bepflanzt. Es wird aber auch jener Menschen gedacht, die zwar ein heiligenmäßiges Leben geführt haben, von der Kirche (noch) nicht "zur Ehre der Altäre erhoben" (Heiligsprechung) wurden. Florist Friedrich Nigg von der Ideengärtnerei Müller zeigt, wie man auch mit wenig Platz das Grab schmücken kann.