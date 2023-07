Alle zusammen für Aurora

Elternverein der Volksschule Rotkreuz spendete Einnahmen von Jausenverkauf.

Kurz vor der Zeugnisverteilung und Auroras letztem Tag an der Volksschule Rotkreuz überreichte Klassenkameradin Zoé Jussel mit einigen Vertreterinnen des Elternvereins dem Mädchen und ihrer Mutter Zelike den Elternvereins-Scheck. Freudentränen waren nicht nur bei Mama Zelike und Aurora zu sehen, auch die anwesenden Erwachsenen konnten die eine oder andere Träne nicht mehr zurückhalten. „Wir hoffen, dass Aurora wieder gehen kann und sich ihr größter Wunsch erfüllen wird“, so Tutic. Dann ging es für Aurora mit ihren Klassenkameradinnen zur traditionellen Verabschiedung der Viertklässler. Alle Erst-, Zweit- und Drittklässler standen Spalier und verabschiedeten ihre ältesten Volksschüler in die Sommerferien und in ihre neuen Schulen. bvs