Alle warten auf eine baldige Öffnung

Nur drei Tage offen, dann drei Wochen Lockdown. Am Dornbirner Christkindlemarkt herrscht gähnende Leere.

Dornbirn. Groß war die Freude bei der Eröffnung des Dornbirner Christkindlemarktes am 19. November. Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr endlich wieder Vorfreude auf Weihnachten in Gesellschaft genießen zu können. Diese Vorfreude verbreitete sich rasch im Lichtermeer, beim Duft von Zimt und Glühwein am Dornbirner Marktplatz. Doch sie sollte nicht lange währen. Denn nur wenige Stunden später war die vorweihnachtliche Freude getrübt. Mit der Bekanntgabe des Lockdowns. So blieben den „Standlern“ und den Gastronomen nur drei Tage bis zur Schließung. Das heißt: Drei Tage offen – drei Wochen geschlossen.

„Das war eine bittere Pille, die wir schlucken müssen“, sagt Sabine Strasser, die heuer das zehnjährige Jubiläum am Stand vor dem Roten Haus feiert. Nicht nur das. Unter den Gastronomen zählt sie zu der Dienstältesten des Marktes. Seit der Gründung, also seit über 20 Jahren, ist sie dabei. Und heuer, im Jubiläumsjahr, hat sie den Stand noch aufwendiger und liebevoller geschmückt als all die Jahre davor. Zwei Wochen lang legte sie sich ins Zeug, um „ihren“ Stand in ein weihnachtliches Flair zu hüllen. „Es war leider ein kurzes Vergnügen“, erwähnt sie lachend. Den Humor habe sie trotz allem nicht verloren. Und außerdem habe sie in diesen drei Tagen so viel Herzlichkeit und Zuspruch von den Besuchern erfahren. „Das baut einen auf“, erzählt sie weiter und die gute Laune hat sich auf alle übertragen. Man hat förmlich gespürt, wie die Leute, ob jung oder alt, diese drei Tage genießen, das gesellige Miteinander in adventlicher Stimmung, bevor die Läden wieder dichtgemacht werden. Die Bestimmungen waren auf die „2G-Regeln“ ausgerichtet.