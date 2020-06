Alle unter einem Dach

In der Gemeinde Weiler wurde das geplante Mehrgenerationenhaus auf Schiene gebracht.

Weiler. Wie in der VN HEIMAT bereits berichtet, war in Weiler im vergangenen Herbst der Bedarf an Betreuungsplätzen, vor allem bei den Kleinkindern so groß, dass einige Kinder auf die Warteliste gesetzt werden mussten. Auch eine Erweiterung im Wiki Haus war nicht möglich und so nutzte die Gemeinde die Gelegenheit und das Angebot der Architekten Ada und Reinhard Rinderer, das Grundstück, das unmittelbar an den Dorfkern und an den Kindergarten Gehren anschließt, für ein gemeinnütziges Projekt zu nutzen.