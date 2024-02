Alle Transfers ab Landesliga, Landesklassen, Frauenligen - das war der Transferkönig

Nicht ein Vorarlberger Amateurverein aus der Regionalliga West oder aus der VN.at Eliteliga sowie aus der Vorarlbergliga, nein ein Underdog aus der Landesliga ist der Transferkönig von der Winterübertrittszeit im Ländle Amateurfußball. Das große Einkaufsprogramm von Sportklub Hatlerdorf fand erneut eine Fortsetzung. Erst heuer in die Landesliga, sprich in die Sechstklassigkeit aufgestiegen, führt das Team um Spielertrainer Burhan Yilmaz mit drei Punkten Vorsprung auf Sulz und sieben Zählern auf den Dritten Schlins die Tabelle überlegen an. Schon zum Saisonstart 2023/2024 hat der Dornbirner Klub mit dem Sambaduo Reinaldo Batista Caetano und Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas plus Volkan Akyildiz (wechselt nun im Winter nach Fußach) für großes Aufsehen in der Vorarlberger Fußballfamilie gesorgt. Nun war Hatlerdorf auf dem Transfermarkt wieder sehr aktiv: Mit dem Toptorjäger Abdül Kerim Kalkan (von Höchst), Mario Desnica (von Hohenems) und dem Altach Duo Goalie Furkan Kilic und Spieler Merd Zorlu sowie dem Deutschen Ohuzan Üstün hat man viel an der Qualität dazugewonnen und wird im Frühjahr in der Landesliga noch viel stärker auftreten, als es ohnehin in der ersten Saisonhälfte schon war. Kalkan soll dann im Sommer in die zweite Liga in die Türkei wechseln. Gerüchtenzufolge soll ein Schweizer Unternehmer die vielen starken neuen Spieler nach Hatlerdorf lotsen und den Dornbirner Klub finanziell bei diesen großen Transfers unterstützen. „Wollen mindestens in die Vorarlbergliga zurückkehren. Dort gehören wir auch hin sportlich und in der Infrastruktur. Im Verein erfolgt gerade eine Umstrukturierung und die Planungen für die Zukunft sind in vollem Gange. In den nächsten Jahren wollen wir uns wieder mit anderen Topadressen im Dornbirner Fußball wie Admira Dornbirn und Dornbirner SV messen. Freuen uns dann hoffentlich auf viele Stadtderbys. Einen lukrativen Fußball in Hatlerdorf gilt unseren Fans als Amateurklub zu zeigen. Natürlich haben wir einen guten Kader, aber es sind konstand bis zu acht junge Eigenbauspieler im Aufgebot in jedem Spiel“, so SC Hatlerdorf Spielertrainer Burhan Yilmaz. Die Rückkehr von ehemaligen Hatlerdorf Kickern ist auch ein großes Ziel und sie dann auch vermehrt als Funktionär in den Klub einzubinden. Eine Anlaufstelle für junge Dornbirner Talente soll Hatlerdorf die Sportanlage im Steinen künftig werden. Immerhin sind Fabian Kilzer, die Brüder Josip und Antonio Bokanovic schon drei Hatlerdorf Talente in einer höheren Spielklasse beim Dornbirner SV derzeit tätig. Ganz ruhig verlief die Übertrittszeit bei den anderen LL-Vereinen. Einzig Schlusslicht Brederis mit Neotrainer Ergün Karatay hat sich verstärkt.