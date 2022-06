Alle Pfeile führen zum Gedenkstein

Mittelschüler laden mit temporärer Kunstinstallation zum Nachdenken ein.

Dornbirn. Eher unauffällig steht er am Rande der Grünfläche vor dem Stadtmuseum: der Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus in Dornbirn. Jetzt befindet er sich im Fokus einer ganz besonderen, temporären Kunstinstallation: Große Steine sind auf der Wiese platziert und bilden einen Pfeil, der direkt zum Gedenkstein führt. Daneben sind kleine Holztafeln platziert, auf die handschriftlich die Namen der Opfer geschrieben wurden. Im näheren Umfeld des Stadtmuseums wurden weiße Pfeile auf den Boden gesprüht – wer ihnen folgt, landet ebenso direkt vor dem Gedenkstein.

Die Idee zu dieser Installation hatte eine Gruppe von 14 Schülern der beiden Mittelschulen Dornbirn Markt und Baumgarten. In einem gemeinsamen Freifach zu politischer Bildung unter der Leitung von Raphael Honeder und Johannes Spies haben sich die Jugendlichen die letzten sechs Wochen intensiv mit den Themen Erinnern, Gedenken und Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Dabei entstand die Idee, dem Denkmal vor dem Stadtmuseum zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen und den Blick der Passanten bewusst in seine Richtung zu lenken.

Bei der Umsetzung bekamen die Schüler Unterstützung von Barbara Motter vom Stadtmuseum Dornbirn und vom Architekten Wolfgang Schwarzmann, der am Institut für Architektur und Raumentwicklung in Liechtenstein tätig ist. Von der Ideenfindung, über die Planung, bis zur Aufstellung begleitete er den kreativen Prozess. „Wir sind sehr gespannt, wie die Installation wahrgenommen wird. Sie soll zum Innehalten und Gedenken einladen – die Steine können aber auch als Sitzgelegenheit oder Spielmöglichkeit genutzt werden“, so Schwarzmann. Einen Nachmittag verbrachten die Jugendlichen und Projektleiter damit, die vom Werkhof Dornbirn angelieferten Steine zu platzieren, Schirme aufzustellen, die Schilder zu beschriften, die Pfeile anzusprühen und erklärende Plakate aufzuhängen.