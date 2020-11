Alle PCR-Tests sind beim FC Mohren Dornbirn negativ

Trotz der Gefahr von Ansteckungen im Derby in Lustenau sind alle Kaderspieler einsatzbereit

Erfreuliche Nachrichten aus dem Lager von FC Mohren Dornbirn. Nach dem Ländlederby in Lustenau wurden wie schon wöchentlich zuvor alle Kaderspieler einem PCR Test unterzogen. Alle Tests sind negativ und daher können alle Kaderspieler im Heimspiel gegen Lafnitz auflaufen. Einzig der positiv getestete Spieler von der Vorwoche muss bis Samstag noch in Quarantäne bleiben und darf dann ab der kommenden Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Nach dem Lafnitz Spiel gibt es eine zweiwöchige Länderspielpause.