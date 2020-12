Alle Neune für den EHC Lustenau

9:0-Bestschießen von EHC Lustenau im Auswärtsspiel in Kitzbühel

Der EHC Lustenau meldete sich nach zuletzt zwei Niederlagen mit einem klaren 9:0-Auswärtssieg beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel zurück, die die dritte Niederlage in Folge kassierten. Für EHC-Torwart Anthony Morrone war es das zweite Shutout im elften Saisoneinsatz. Der 21-jährige Kanadier parierte alle 25 Schüsse auf sein Tor. Bis zum ersten Tor des Spiels dauerte es bis zur 15. Spielminute. Lucas Loibnegger erzielte das einzige Tor des ersten Drittel. Sowohl im zweiten- als auch im dritten Drittel legten die Vorarlberger vier Tore nach. Max Wilfan traf als einziger Spieler dreifach. Für Kitzbühel war es das zweite Spiel am Stück, in dem sie neun Gegentore kassierten (17.12. 9:2 @HKO). Während Lustenau in der Tabelle Platz sechs belegt, ist Kitzbühel mittlerweile nur noch Tabellen-13.