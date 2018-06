Alle Mufflons haben jetzt Paten

Mit dem Mufflonwidder Poldi hat nun das letzte Exemplar seiner Gattung im Wildpark neue Paten gefunden. Die Patenschaft übernahm Fetzel Kanaltechnik aus Schlins. Seit Anfang Juni hat auch das Mufflonschaf Philomena neue Patinnen.

Das Mufflonschaf Hildegard erhielt im April Paten, die am weitesten weg wohnen: Dagmar und Dr. Ralf Franke kommen aus dem 484 km fernen Selb in Oberfranken. Mufflons sind eine Unterart der Wildschafe und wurden im Mittelalter in Österreich heimisch. Das Männchen trägt wuchtige, auffallende runde Schnecken. HE