"Alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen"

Am Mittwoch findet die 51. innovation(night: „Innovate your innovation management!“ statt. Referent Kurt Metzler ist am Mittwochabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Kurt Matzler ist Univ.-Prof. für Strategische Unternehmensführung und Leadership, wiss. Leiter des Executive MBA-Programmes am MCI in Innsbruck, Partner IMP, Bestsellerautor und Extremsportler.

Für neue Ideen offen sein

Kurt Matzler ist Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck. Er sagt, dass man sich "nach außen hin für neue Ideen öffnen" sollte.

Homeoffice immer attraktiver

Das Arbeitsleben hat sich in den letzten Jahren geändert. Immer mehr junge Menschen wollen im Homeoffice oder teilzeit arbeiten. Matzler meint, dass "Unternehmen alle Möglichkeiten zur Digitalisierung nutzen sollten." Am Mittwoch um 18.30 Uhr wird Kurt Matzler bei der 51. innovation(night: „Innovate your innovation management!“ zu sehen sein.

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 18.30 Uhr

Ort: Competence Center RHEINTAL, Millennium Park 4, 6890 Lustenau

Referenten: Stephan Friedrich von den Eichen, Kurt Matzler

Die gesamte Sendung

